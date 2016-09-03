كلوب: برشلونة لديه القدرة على لعب نصف مباريات الليجا بالفريق الرديف

(إفي): قال المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، إن الفرق الرئيسي بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني هو أنه "في إسبانيا يستطيع برشلونة خوض 50% من المباريات بالفريق الرديف".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (ديلي ميل) اليوم السبت، امتدح كلوب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا قائلا "هناك مباريات يركض فيها ميسي مسافة 4.3 كيلومترات ويسجل خمسة أهداف. هذا الأمر لا يحدث مطلقا في مباراة بإنجلترا".

وذكر المدرب الألماني بالمباراة التي جمعت بين فريقه والنادي الكتالوني في أغسطس الماضي على ملعب ويمبلي بلندن ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، وانتهت بفوز النادي الإنجليزي برباعية نظيفة.

وقال "جميع لاعبي برشلونة يلعبون ويصلون إلى أماكن غير متوقعة. لقد فزنا عليهم لكن كان بإمكانهم هز شباكنا بخمسة أهداف".