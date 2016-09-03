تقرير في الجول – كيف كان موسم ريال مدريد في أخر مرة ضم لاعبا وحيدا في الصيف

ضم ريال مدريد ديفيد بيكام من مانشستر يونايتد في 2003-2004 وهي الصفقة الوحيدة التي أبرمها في ذلك الموسم، نفس ما حدث خلال الموسم الجاري مع ألفارو موراتا.

خلال ذلك الموسم عانى الملكي من أزمة بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي وفيسنتي ديل بوسكي مدرب الفريق.

كيف بدأت القصة؟

بعد موسم 2002-2003 قرر فلورنتينو بيريز ألا يجدد عقد فيسنتي ديل بوسكي مدرب الملكي على الرغم من الفوز بلقب الدوري الإسباني الـ29 في تاريخ الفريق، وفي عام 2003 كشفت الصحف الإسبانية عن وجود صراع بين ديل بوسكي وعدد من اللاعبين ضد بيريز.

شهدت سوق انتقالات 2003-2004 رحيل عدد كبير من النجوم مثل كلود ماكليلي إلى تشيلسي بـ20 مليون يورو، وجيرمي نجيتاب إلى نفس الفريق بـ10 ملايين يورو، وفالدو بمبلغ 1.8 مليون يورو، ورحل ستيف ماكمانمان وسيزار نافاس وسافيو وفيرناندو هييرو وإيفان كامبو مجانا.

وضم الفريق ديفيد بيكام من يونايتد بمبلغ 37.5 مليون يورو، وصعد للفريق الأول عددا من الشباب مثل خوردي لوبيز وأنتونيو نيونيز وألفارو ميخيا وخوانفران وبورخا فيرنانديز.

وعين كارلوس كيروش كمدرب لريال مدريد بعقد يمتد لموسمين.

في موسم 2003-2004 احتل ريال مدريد المركز الرابع، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وامتلك الملكي في ذلك الوقت زين الدين زيدان وإيفان هيلجيرا وراؤول ورونالدو ولويس فيجو وإستيبان كامبياسو.

ما الذي حدث للشباب الذين تم تصعيدهم؟

في موسم 2004-2005 رحل خوردي لوبيز مجانا إلى إشبيلية، وأنتونيو نيونيز إلى ليفربول مجانا.

خوانفران رحل إلى إسبانيول على سبيل الإعارة في 2005-2006 بـ100 ألف يورو لمدة موسم قبل أن ينتقل في الموسم التالي لأوساسونا.

وفي نفس الموسم رحل بورخا فيرنانديز إلى بلد الوليد، وفي 2007-2008 رحل ألفارو ميخيا إلى ريال مورسيا مجانا.

ماذا عن بيكام؟

الصفقة الوحيدة التي أبرمها الملكي في 2003-2004 استمر مع الملكي حتى عام 2007 وحقق لقب دوري إسباني ولقب كأس السوبر الإسباني.

موسم 2016-2017

خلال الموسم الجاري انضم ألفارو موراتا قادما من يوفنتوس، وتم تصعيد 3 لاعبين هم ماركوس يورنتي وماريانو دياز وبورخا مايورال.

ورحل عن الملكي خيسي رودريجيز إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 25 مليون يورو، ودينيس تشيرشيف إلى فياريال بمبلغ 7 ملايين يورو، وألفارو ميدران إلى فالنسيا بـ1.5 مليون يورو، وعمر ماسكاريل إلى آينتراخت فرانكفورت بمليون يورو، وألفارو أربيلوا مجانا إلى وست هام يونايتد. فهل تتكرر نفس الظروف مع الملكي؟