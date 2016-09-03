هاينكس: كرة القدم خسرت روحها

قال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ السابق إن كرة القدم حاليا خسرت روحها وأصبحت مجرد عمل لا أكثر.

وكان هاينكس قد توج بالثلاثية التاريخية مع بايرن ميونيخ واعتزل التدريب في 2013.

وصرح هاينكس لصحيفة "داي فيلت" الألمانية "فقط انظروا لسوق الانتقالات الصيفية المنصرمة".

وأضاف "كرة القدم خرجت عن مسارها، لقد خسرت روحها، أصبحت مجرد عمل".

وأتم "أصبحت كرة القدم مجرد سرعة وسرعة وسرعة، لا أحد يمتلك الصبر حاليا".

وطوال مسيرته التدريبية حقق هاينكس لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ وريال مدريد ولقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الإسبانية، وكأس السوبر الألماني 3 مرات، كما حقق لقب كأس الانترتوتو مع شالكة مرتين.