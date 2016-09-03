خبر في الجول – الزمالك يطرح حلا لمواجهة الوداد في برج العرب.. ووعد بالموافقة

عرض الزمالك على الأمانة العامة للقوات المسلحة إرسال شيك مقبول الدفع بقيمة التأمين الذي تطلبه الأمانة العامة لإنهاء أزمة الملعب المستضيف لمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أمامه 48 ساعة فقط للحصول على موافقة رسمية لاستضافة ملعب برج العرب لمباراته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر.

ويحاول الزمالك أن يصل لحل مع الأمانة العامة للقوات المسلحة بخصوص استضافة ملعب برج العرب للقاء، في ظل طلب الأمانة العامة أن يدفع الزمالك 500 ألف جنيه كتأمين حال حدوث أي تلفيات، مع 150 ألف كإيجار للملعب.

وعرض الزمالك إرسال شيك بـ500 ألف جنيه تصرفه إدارة الملعب في حال حدوث أي تلفيات في الملعب.

كما يلتزم الزمالك، حسبما علم FilGoal.com، بإرسال 150 ألف جنيه نقدا كقيمة لإيجار الملعب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى وعدا بالحصول على الموافقة للعب في ملعب برج العرب خلال ساعات.

وإن لم يرسل الزمالك الموافقة الرسمية للكاف خلال 48 ساعة، سيكون مضطرا لخوض المواجهة على ملعب بتروسبورت في القاهرة.