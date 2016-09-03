حوار - أجاي يتحدث عن الأهلي الذي ' يشبه ريال مدريد وتشيلسي ' .. وأبو تريكة مثله الأعلى

مهاجم أجنبي جديد أضافه يستعد لخوض رحلته مع الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء وأصبح جاهزا للمشاركة في مران الفريق.

وأجرى النيجيري جونيور أجاي حواره الأول بعد الانضمام للأهلي.

قصة الانضمام

"ارتداء قميص الأهلي كان حلما كبيرا، لطالما حلمت به منذ الطفولة عندما كنت أتابع مبارياته الإفريقية ولا أصدق حتى الآن أنني أصبحت فردا في الكتيبة الحمراء وجزء من أسطورتها".

"المفاوضات بدأت باتصال هاتفي من عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي وبعدها تحدث معي علي معلول عن النادي وأن الانضمام له في هذا السن خطوة كبيرة، وبصراحة هذا الكلام شجعني كثيرا".

"أجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم سواء على الأطراف أو خلف المهاجم أو اللعب كمهاجم صريح، وأنا مستعد للعب في أي مكان وفقا لرؤية الجهاز الفني وكل ما يشغلني حاليا هو إثبات نفسي مع الفريق وأن تكون لي بصمة".

"اللعب في الأهلي أكبر خطوة في حياتي حاليا وأشعر بأنني في حلم جميل، فمنذ بداية المفاوضات وحتى إتمام التعاقد أراه حلم تحقق أخيرا وسأقاتل حتى تكون أسرة الأهلي سعيدة بوجودي معها وأن أكون جديرا بارتداء قميص أكبر ناد في إفريقيا".

"تلقيت عروضا كثيرة في الفترة الأخيرة من بينها عروض أوروبية لكنني فضلت اللعب للأهلي، فهو لا يقل عن ريال مدريد أو تشيلسي ولهذا حسمت قراري بالموافقة على عرض الانتقال إليه".

تريكة ومتعب

"أعرف من الأهلي حاليا رمضان صبحي وأعلم أنه انتقل لستوك سيتي، ومن اللاعبين الكبار كنت أرى محمد أبو تريكة ومتعب عندما كنت صغيرا مع الأهلي ومنتخب مصر ولا أصدق بأنني سألعب بجانب متعب وكل نجوم الأهلي الحاليين".

"مثلي الأعلى عالميا هو النيجيري نوانكو كانو وتييري هنري أما في مصر محمد أبو تريكة وعماد متعب، أعلم أن الأهلي هو صانع النجوم في إفريقيا وهو الفريق الوحيد الذي يفوز بكل البطولات ولذلك سأقاتل حتى يظل رقم 1".

"ورسالتي للجماهير بأنني لن أخذلكم وسأحاول تحقيق كل طموحاتكم".

الأولمبياد

"لم أشارك في التشكيل الأساسي مع منتخب نيجيريا نتيجة للإجهاد الشديد والسفر الطويل، وفي النهاية أحترم قرار المدير الفني الذي فضل الاعتماد على زملائي الذين يلعبون في أوروبا".

"لكنني سعيد بالتجربة مع منتخب نيجيريا وأشعر بالفخر والسعادة لأنني ساهمنا في الفوز ببرونزية بالبرازيل، جميع زملائي هناك كانوا سعداء بانتقالي للأهلي واعتبروها خطوة مهمة في حياتي".