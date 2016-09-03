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«مدير مراكز تدريب الأئمة» ينضم إلى فريق عمل «95 إف إم»

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«مدير مراكز تدريب الأئمة» ينضم إلى فريق عمل «95 إف إم» «مدير مراكز تدريب الأئمة» ينضم إلى فريق عمل «95 إف إم»

الشيخ أحمد تركي مدير عام مراكز تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف

انضم الشيخ أحمد تركي، مدير عام مراكز تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف، إلى إذاعه «95 إف إم» الشعبي ببرنامج أسبوعي كل يوم سبت، يتناول فيه قضايا الأخلاق والسلوك عند المسلمين وعرض الحلول من خلال القرآن والسنة وقصص الصالحين، ومن خلال نماذج ناجحة ورائدة في الأخلاق في عصرنا، والتركيز على السنة العملية، وكيف كان رسول الله يعمل مع المشكلات ومع الخصوم ومع الابتلاء.

كما يتطرق لبعض الاسئلة التي تهم المستمعين فى حياتهم الخاصة و يقوم بتلقي الأتصالات خلال الحلقه، والتركيز على جماليات اللغة المصرية السهلة البسيطه مع الأخذ في الاعتبار العمق في المعاني والحكمة وتلخيص الأفكار في جمل مفيدة لكي يمكن ترديدها من المستمع بعد الحلقة.

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