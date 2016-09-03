غدًا الكاتبة “ناهد صلاح” تحتفل بتوقيع مجموعتها القصصية “دومينو”‎

تحتفل الكاتبة ناهد صلاح بتوقيع مجموعتها القصصية “دومينو” ، بمكتبة ديوان بالزمالك فى السابعه مساء غدا الأحد 4 سبتمبر.

الحفل تنظمه مصر العربية للنشر والتوزيع ومكتبة أطياف ، ويناقش المجموعة مع الكاتبه،كل من الناقد سيد محمود “رئيس تحرير جريدة القاهرة”، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، كما تشارك الفنانة سلوى محمد علي بتقديم قراءة لبعض قصصها ، وذلك بحضور الفنانة سوسن بدر ،السيناريست مجدي صابر، الإعلامية منى سلمان، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن.

ناهد التى تتنوع كتابتها بين الأدب والفن، تقدم فى مجموعتها تفاصيل العلاقات الإنسانية بين المرأة والرجل بما فيها من شد وجذب،مد وجزر ،وكل ما يجعلها تشبه لعبة “الدومينو” التى تحمل المجموعة أسمها.

وتتضمن المجموعة 20 قصة قصيرة، منها “الواد سيد بتاع البوفيه”، “ديل حصان”، “شورت وفانلة وكاب”، “لما كانت عظيمة”، “رشة ملح”، “سرسجي”، “مركب شراعي”، “شامبليون”، كما يفعل العاشق الخائب، نون والقلم وما يسطرون، إضافة إلى “دومينو”، وهي عنوان المجموعة.

يذكر ان” ناهد” إلى جانب الكتابة والنقد السينمائى،عملت فى مجال الإعداد التليفزيونى كرئيس تحرير بعدة قنوات،وصدرت لها فى عام 2014 رواية بعنوان “الحتة الناقصة.. حكايات افتراضية”، بخلاف مؤلفاتها كناقدة سينمائية ،ومنها” الفتوة فى السينما المصرية، محمد منير حدوتة مصرية،حسين صدقى.. الملتزم، سمير صبرى.. حكايتى مع السينما، الفلاحة فى السينما المصرية، عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة”، وتعد حالياً لكتابها الجديد “شويكار .. سيدتي الجميلة” الذي يصدر قريباً عن المهرجان القومي للسينما المصرية الذي يكرم الفنانة شويكار في هذا العام.