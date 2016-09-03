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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب شرقا وجنوبا ويحتمل أن يتخللها بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط بعض الامطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف والضباب خاصة على السواحل الغربية.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 18 - 28 كم" ساعة بوجه عام تصل 38 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمسة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و16 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 47 دقيقة ظهرا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    44      31              85       20 .
> دبي                        43      33              80       15 .
> الشارقة                   43      29              85       25.
> عجمان                    43      29              85       15.
> أم القيوين                43       30             80        10 .
> رأس الخيمة             42       30             85        20 .
> الفجيرة                   36       31             90       40.
> العين                     45       32              55       10 .
> ليوا                       46      28               85       20 .
> الرويس                  43      30               90       15 .
> السلع                    44       30               90       20.
> دلما                      40      34               80       40 .
> طنب الصغرى          39      32               85       45 .
> طنب الكبرى            39     32               85       45 .

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