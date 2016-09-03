شما المزروعي: قيادة الإمارات ترى في الشباب قوة لتحقيق الازدهار

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الامارات للشباب.. أن تجربة دولة الامارات في تعزيز دور الشباب تعطي جرعة أمل في المنطقة لحرصها على الاستثمار في الشباب وتطوير قدراتهم وأفكارهم وصقل مواهبهم والعمل معهم نحو مستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في ندوة بعنوان " صياغة المستقبل: تعزيز دور الشباب في الشرق الأوسط " نظمها " أتلانتيك كاونسل" في واشنطن.

واستعرضت معاليها التجربة المشرقة لدولة الإمارات في تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم في كافة المجالات خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي تناولت محورا هاما سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشباب في المنطقة وكيفية الاستفادة من قدراتهم لبناء مستقبل واعد.. مبينة أن قيادة دولة الإمارات ومنذ أكثر من 44 سنة تقدم فرص كثيرة للشباب وتدعم أفكارهم النيرة وتعزز إبداعاتهم إدراكا منها بأنهم القوة الحقيقية لتحقيق الازدهار والنجاح وعنصر أساسي للتطور ومورد لا يستهان به للتحقيق التنمية في الوقت الذي ينظر إليهم كتهديد في بعض الدول.

> وتابعت معاليها أن رؤية قيادتنا الحكيمة تسعى لتمكين الشباب ليكونوا في كافة المجالات وتؤمن بضرورة توثيق جسور التفاعل مع الشباب أينما وجدوا بغض النظر عن مجال عملهم وتخصصهم فالتفاعل معهم والاستماع لهم ضرورة اليوم ولا يمكن تأجيلها لما بعد .. موضحة أن الآراء السديدة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الرائدة توصي بضرورة دمج الشباب في كافة قطاعات ومجالات الحياة المختلفة.

وأعربت وزيرة الدولة لشؤون الشباب عن أملها بنجاح المنطقة في التفاعل مع الشباب والاستفادة من النموذج الإماراتي المشرف من خلال فتح أبواب الحوار لمناقشة الأفكار وإطلاق العنان أمام قدرات الشباب لاستثمار طاقتهم في تشكيل المستقبل.

وقالت معاليها انها شاهدة على التزام دولة الامارات بدعم وتمكين الشباب فعليا بعيدا عن الخطابات والشعارات فهي سعت جادة لإشراكهم في صناعة المستقبل وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حقائب وزارية في حكومته للعديد من الشباب دون سن الـ 37 منها منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وشهدت الجلسة تفاعلا ملحوظا واهتماما لافتا من الحضور الذين أعربوا عن رغبتهم في التعرف على التجربة الفريدة لدولة الإمارات في تعزيز دور الشباب والأخذ بيدهم للانخراط في كافة نواحي الحياة وتوجيههم ودعمهم للنجاح في شتى المجالات لتصبح نموذجا مشرفا يحتذى به عربيا وعالميا.