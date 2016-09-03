هيونداي تعدل سيارتها الصغيرة «10i»

تستعد شركة هيونداي لخلع النقاب عن سيارتها الصغيرة “اي10″ المحسنة 2017، تمهيدًا لعرضها في الاسواق وأيضًا عرضها في معرض باريس للسيارات.

وتتميز السيارة بأضواء LED نهارية ملفتة وشبك تهوية أمامي معاد تصميمه وبصادم أمامي جديد يتوسطه على الأطراف أضواء دائرية كبيرة بالإضافة إلى أضواء ضباب صغيرة في الأسفل محاطة بإطار من الكروم، وايضا واقيات صدمات باللون الأسود تمتد من الباب الأمامي إلى الخلفي ومقابض أبواب من الكروم ومرايا جانبية بلون السيارة تحتوي على أضواء التفاف رفيعة بالإضافة إلى جنوط جديدة بقياس 14 إنش.

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