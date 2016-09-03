الشباب والرياضة تجهز ساحات الأندية لصلاة العيد بالمنيا.

أعلن الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة في المنيا، اليوم، بدء إستعدادات الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، لإستقبال عيد الأضحي المبارك، من خلال تجهيز ساحات الأندية ومراكز الشباب، كأماكن لصلاة العيد بالتسيق مع مديرية الأوقاف، وأيضاً إستقبال المواطنين للإحتفال بالعيد.



> وقال عبد الوكيل، في تصريحات صحفية، أن مراكز الشباب بالمحافظة، بدأت بالفعل في تنفيذ خطة الإحتفالات بالعيد، من خلال تنظيم المسابقات الدينية، والفنية، والإجتماعية، بالإضافة الي تنظيم الرحلات خلال أيام العيد



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