بوتين: على كوريا الشمالية قبول قرارات المجتمع الدولي وإيقاف استفزازاتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت ” على كوريا الشمالية قبول القرارات التي تبناها المجتمع الدولي، واحترام قرارات مجلس الامن الدولي وتنفيذها وايقاف تصرفاتها الاستفزازية “.

وجاءت تصريحات بوتين هذهأثناء الجلسة العمومية للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في جامعة الاتحاد الشرقيالاقصى في فلادفوستوك، ردا على سؤال حول قضية كوريا الشمالية، وقال ” تعارضروسيا قطعا انتشار الاسلحة النووية”

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية قال بوتين ” على كوريا الشمالية العودة إلى المسار الطبيعي، ولدينا قنوات متعددة ويمكن أن نحل الوضعالمتأزم الحالي بالاستفادة من مثل هذه القنوات “.