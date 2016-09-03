رضا البلتاجى ينفى شائعات وسائل الإعلام حول مهاجمته وزير الاتصالات

نفى النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب، الشائعات التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن مهاجمته لوزير الاتصالات، والتى تم تبريرها بقيامه بطلب ترقية شخصية له داخل الشركة المصرية للاتصالات التي يعمل بها مديرا لإدارة النشاط الرياضى.

وكشف البلتاجى، فى بيان له عن أنه منذ أكثر من عامين أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن مسابقة لشغل وظيفة مدير عام خدمات العاملين، وهى ازإدارة التى تتبعها إدارته، وتقدم لها أسوة بغيره ممن تقدموا لها، لافتًا إلى أنه طالب الوزير بسرعة الانتهاء من اختبارات المسابقة مستنكرًا استمرارها لأكثر من عامين، معلنا أن الأمر أثار غضب جميع المتقدمين للمسابقة.

وأضاف البلتاجى، أنه فوجئ برد الوزير الذى كان صادما، حيث قال: أعملوهم إيه ، رئيس الشركة بياخد 300 ألف جنيه شهريا، (ومش عايزين يشتغلوا ) وهو ما أثار غضب النائب الذى اتهم الوزير بضعف الشخصية وقال له بالحرف: إيه الضعف ده .. الوزراء أمثالك بيوقعوا البلد.

وتحدى البلتاجى، أن يكون قد طلب من الوزير أكثر من ذلك، مضيفًا أن ترقيته لا تتعارض مع القانون، مشيرًا إلى أن النائب الذى لا يستطيع الدفاع عن حقوقه لا يستطيع أن يدافع عن حقوق الشعب، مشددًا على أنه سيتقدم بشكوى لرئيس مجلس الوزراء عقب عودته من أداء مناسك الحج.

وأوضح البلتاجى، أنه تم تعيينه فى الشركة فى يناير 1986 وكان طالبًا بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، لافتًا إلى أنه حصل على البكالوريوس فى نفس العام ولم تتم تسوية مؤهله إلا عام 2000 حيث تمت ترقيته لدرجة مدير إدارة النشاط الرياضى.

وكشف البلتاجى، عن أنه ساهم فى نهضة رياضية لفريقى المصرية للاتصالات وتليفونات بنى سويف حيث كان رئيسًا لقطاع الناشئين بالأول ومشرفًا عامًا على الكرة بالثانى حتى حدثت مجزرة بورسعيد.