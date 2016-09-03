أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحذيرات طبية: لقاح حمى الضنك تجعل المريض أكثر سوءا

Google+ Print
تحذيرات طبية: لقاح حمى الضنك تجعل المريض أكثر سوءا تحذيرات طبية: لقاح حمى الضنك تجعل المريض أكثر سوءا

>(أ ش أ)

حذرت دراسة طبية من إمكانية مضاعفة لقاح "حمى الضنك" من فرص الإصابة بحمى الضنك الخطيرة، فى حال استخدامه بشكل غير صحيح.

 

وأوضح الباحثون أن هناك لقاحا واحدا فقط المعتمد لحمى الضنك، تم الترخيص له فى ست دول، فى الوقت الذى تدرس فيه عدد من الدول الأخرى كيفية استخدامه.. وعلى الرغم من ندرة حدوث المرض فى الولايات المتحدة، إلا أن حمى الضنك ما يزال منتشرا فى كل من بورتوريكو، أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ.

 

وينتقل مرض "حمى الضنك" عن طريق البعوض، غالبا ما تكون الإصابة خفيفة فى بادئ الأمر، إلا أنها سرعان ما تصبح شديدة وقاتلة، وهناك قلق من أنه فى حال فشل جهود توفير اللقاح لضمان حماية كاملة للكثيرين، يمكن أن تتضاعف مخاطر المرض بين الكثيرين.

 

وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بإعادة تحليل البيانات المسجلة عن لقاح حمى الضنك بين أكثر من 30000 شخص فى نحو 10 دول.

 

فقد توصلت الدراسة فعالية اللقاح فى تقليل أعداد مرضى حمى الضنك بنسبة 30% فى مناطق انتشار المرض.

 

وقالت الدكتورة "إيزابيل رودريجيز" الباحثة فى كلية "بلومبيرج" للصحة العامة فى جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، فيما يتعلق بإمكانيات أى لقاح، فإننا نأمل أن ينجح فى تقليل فرص الإصابة بأى مرض بنسبة 30%، إلا أن نوعية اللقاحات المتوافرة حاليا تعمل على إبطاء معدلات انتشار المرض بصورة أساسية.

 

وأضافت، إذا تم استخدام اللقاح بشكل صحيح فيمكن لكثير من الناس أن ينأوا بأنفسهم من المرض اللعين، ولكن علينا أن نتأكد الطرق الصحيحة لاستخدامه خاصة فى المناطق التى ينتشر فيها المرض بصورة كبيرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365