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العبادى يؤكد على دخول الموصل وتحرير أرضها وأهلها من داعش قريبا

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العبادى يؤكد على دخول الموصل وتحرير أرضها وأهلها من داعش قريبا العبادى يؤكد على دخول الموصل وتحرير أرضها وأهلها من داعش قريبا

3 سبتمبر 2016 | 4:59 مساءً

حيدر العبادي – أرشيفية

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قدرة على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وعلى السير بالعراق إلى الأمان والطريق الصحيح، قائلا “نقاتل من أجل شعبنا والإنسانية ضد هذه العصابات الإرهابية التي دخلت العراق من خارجه وبجهود شبابنا من المقاتلين حققنا الانتصارات على داعش”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن عام 2016 سيكون نهاية عصابات داعش عسكريا، مضيفا : سندخل الموصل ونحرر أرضها وأهلها من داعش قريبا.. منوها إلى أنه تم إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية ووضع خطط واستراتيجيات لمحاربة الفساد وهذا حقق الانتصارات.

وأشار العبادي، في كلمة خلال مؤتمر”تيدكس بغداد” الذي يهتم بالمبدعين وأصحاب الأفكار اليوم السبت، إلى أن الحرب والقتال ليس مبررا لإيقاف الثقافة والفنون وأن مثل هذه المؤتمرات مهمة ويحتاجها العراق.

وأضاف: أن الشباب يواصلون القتال ضد داعش على الرغم من التعب وارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية.. لافتا إلى أن النقلة النوعية التي حدثت بالعراق يحاول البعض إيقافها.

أ ش أ

2016-09-03

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