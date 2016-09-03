شركة سويسرية تطلق ساعة روبوت تضم 618 قطعة

قامت شركة ” MB&F ” السويسرية بالتعاون مع شركة ” L Epee ” بتصميم ساعة طاولة ذاتية الحركة أطلق عليها اسم ” Balthazar “. وتضم الساعة 618 قطعة.

وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”، أضيفت إلى آلية الساعة وظيفة التعرف على منزلة القمر في نصفي كرته كليهما.

وعينا الروبوت عبارة عن شاشتين مصنوعتين على شكل رُلمانين (مسندين أو حمّالتين) من الياقوت. واستخدمت في تصميم آلية ساعة “Balthazar” تقنيات فريدة مثل زخرفة ” Cotes de Geneve ” ، ومعالجة الضلوع ، وتلميع المرآة ، والمعالجة باستخدام تيارات الرمل ، والتشكيل بالكبس على الساخن وغيرها من التكنولوجيات التي تستخدم عند تصنيع ساعات اليد.

يذكر أن موديل ساعة ” Balthazar ” أطلق بدفعات محدودة تضم كلها 50 نسخة وتتميز بلون السلاح والعتاد الخاص بها (الأسود والفضي والأزرق والأخضر).

جدير بالذكر أن شركة ” MB&F ” في مدينة جنيف السويسرية سبق لها أن أطلقت في سبتمبر/ أيلول عام 2015 نموذجا ثلاثي الأبعاد لعنكبوت يتحرك ذاتيا. وقد تم تأسيس الشركة المصنعة للساعات عام 2005 في جنيف من قبل رجل الأعمال السويسري (مكسيميليان بوسر). وهي تتخصص في تصميم نماذج لآليات الفريدة ، وذلك بالتعاون مع فنانين ومصممين مشهورين.