رئيس البعثة الطبية للحج يطمئن على مريضين بمستشفى النور بمكة

قام الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، بزيارة أثنين من الحجاج المحتجزين بمستشفي النور التخصصي بمكة، ظهر اليوم السبت، يرافقه الدكتور علاء الدين عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالوزارة، مساعد رئيس البعثة الطبية، للوقوف على الوضع الطبي والصحي لهما.

واوضح الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج ان المستشفى تقدم جميع الخدمات الطبية لجميع الحجاج من مختلف الدول خاصة العربية منها، مشيدا بالتجهيزات التى كانت على اعلى مستوى .

> وكشف عن وجود جميع التخصصات الطبية ، لافتا إلى التعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية للحج.

> واطمأن حجازي علي حالة الصحية للمريض الأول، وهو عبدالرحيم أحمد محمد، ويعاني من قرحة سكرية بالقدم، ويمكث بالمستشفى منذ ٥ أيام.

وأشاد المريض بالخدمة في المستشفي، والمتابعة اليومية التي تتم – حسب تعبيره – بشكل رائع من قبل الفريق الطبي ، كما استمع “حجازى” للطبيب المعالج، على حالته، ومدى قدرته على آداء مناسك الحج.

كما اطمأن على الحالة الأخرى للسيدة ثريا إسماعيل مصطفى بركات، التي تعاني من استسقاء وقصور بوظائف الكبد، مؤكدا متابعة حالتها بشكل مستمر مع إدارة المستشفي، كما تابع حالتها من الطبيب المعالج لها.

> وتقدم ” حجازى” بالشكر لمدير المستشفى ووزارة الصحة السعودية على المجهودات التى تقدم للحجاج المصريين باعلى مستوى طبى وفقا لاقصى معايير الجودة.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة ومساعد رئيس البعثة الطبية أن الدور الوقائى للبعثة يقوم على ثلاث محاور أولهم قبل سفر الحاج وذلك من خلال اعطائه التطعيمات اللازمة كالالتهاب السحائى الرباعى والانفلونزا الموسمية .

وتابع اما المحور الثانى أثناء تواجده بالاراضى السعودية حيث يتم تشكيل فريق عمل للمرور على العيادات لإكتشاف وترصد الحالات المعدية والغير معدية وتقديم طرق الوقاية ، وعقد ندوات توعوية للحجاج بالإضافة الى المرور على المستشفيات بمكة والمدينة لترصد اى حالة مصابة بمرض معدى ومتابعتها .

كما ان المحور الثالث بتمثل فى عودة الحجاج الى مصر حيث يقوم مكتب الحجر الصحى بالمطار بمتابعتهم من خلال كارت مدون به الاسم والعنوان ووسائل الاتصال وذلك لمدة اسبوعين من وصوله تحسبا لأى أمراض قد تظهر عليه.