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"لاجارد" تؤكد للسيسي دعم صندوق النقد الدولى لجهود الإصلاح الاقتصادى بمصر

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"لاجارد" تؤكد للسيسي دعم صندوق النقد الدولى لجهود الإصلاح الاقتصادى بمصر "لاجارد" تؤكد للسيسي دعم صندوق النقد الدولى لجهود الإصلاح الاقتصادى بمصر

>هانجتشو- محمد الجالى- هانى محمد

وصل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، السبت، إلى مدينة هانجشو الصينية للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ أعمالها غدا، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيودلهى التى استمرت لمدة يومين.

 

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس استهل نشاطه فى الصين مساء اليوم باستقبال " كريستين لاجارد" مدير عام صندوق النقد الدولى بمقر إقامته، وحضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.

 

وأضاف المُتحدث الرسمى أن اللقاء تناول الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين وصندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره.

 

وأشادت "كريستين لاجارد" بالجهد الذى تقوم به المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصرى قدماً، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدة على دعم صندوق النقد الدولى بقوة لجهود الاصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية فى مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.

 

وأكد الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودى الدخل وشعور المواطن العادى بثمار التنمية والإصلاح، مؤكداً مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح المُتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة هامة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التى تقوم بها الحكومة.

 

وتم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمى من فرص ومزايا، ويساهم فى تحقيق نمو اقتصادى دولى مستدام.


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