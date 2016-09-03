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ضبط 5 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات بجنوب سيناء

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ضبط 5 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات بجنوب سيناء ضبط 5 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات بجنوب سيناء

شنت إدارة مرور جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة مفاجئة على الطريق السريع بكمين وداى طور سيناء، للكشف على سائقى الشاحنات.

 

تلقى اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من مدير إدارة المرور، يفيد بشن حملة مفاجئة لمرور جنوب سيناء للكشف على قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة، والتى أسفرت عن ضبط 5 سائقين جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية من بين 60 حالة بحملة مفاجئة بكمين وادى الطور بطور سيناء، اليوم السبت.

 

جاء ذلك بالتعاون مع فريق من مديرية الصحة، ضم جمال السيد كبير فنيى تحاليل بمديرية صحة جنوب سيناء، وخبير فحص المخدرات محمد سعد عليوة رئيس الحملة، والنقيب شريف سعيد، والأمين عبد النبى موسى، تم تحرير المحاضر اللازمة لهما وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وقال اللواء مصطفى عابدين مدير إدارة المرور، إن الحملات مستمرة للقبض على قائدى السيارات والمركبات الذين يقودون تحت تأثير المخدرات والكحوليات لتحقيق الانضباط المرورى وضبط كل السلوكيات الخاطئة التى تهدد أمن وسلامة مستخدمى الطرق.

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مصر 365