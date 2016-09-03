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"جنح الدقى" تقضى بحبس ساقطتين 3 سنوات بتهمة التحريض على ممارسة الدعارة

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"جنح الدقى" تقضى بحبس ساقطتين 3 سنوات بتهمة التحريض على ممارسة الدعارة "جنح الدقى" تقضى بحبس ساقطتين 3 سنوات بتهمة التحريض على ممارسة الدعارة

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، ومصطفي رشدى، بحبس ساقطتين 3 سنوات، لاتهامهما بالتحريض على الدعارة والإعلان عن نفسيهما على شبكات التواصل الاجتماعى، واعتياد ممارسة الدعارة فى القضية التى حملت رقم 13209 لسنة 2016 جنح الدقى.

 

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من رصد المتهمتين من خلال متابعة نشاطهما على أحد المواقع الإباحية وشبكات التواصل الاجتماعى، ومتابعة تطبيق "who's here" الخاص بالتعارف واستقطاب الرجال راغبى ممارسة الجنس الحرام، وتبين وجود حساب لإحداهما باسم "نود".

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة "نوران. م" تعرض باستخدام الحساب المذكور نفسها وأخرى تدعى "رضوى.م" على الرجال راغبى المتعة الحرام، نظير مبالغ مالية تتحصل عليها، وتضع رقم الهاتف الخاص بها للتواصل معهم عن طريق محادثات "الواتس آب"، لتحديد ميعاد المقابلة ومكان ممارسة الجنس الحرام وإرسال الصور.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمتين بشارع النيل أمام السفارة ، أثناء اتفاقهما مع أحد الأشخاص على ممارسة المتعة الحرام نظير 400 دولار.


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مصر 365

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