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القبض على عامل بحوزته كمية من أقراص التامول بمحطة قطار نجع حمادى

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القبض على عامل بحوزته كمية من أقراص التامول بمحطة قطار نجع حمادى القبض على عامل بحوزته كمية من أقراص التامول بمحطة قطار نجع حمادى

>قنا - هند المغربي

تمكن ضباط مباحث النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد نجع حمادى، برئاسة العقيد فهد محمود، من القبض على عامل برصيف محطة سكك حديد نجع حمادى قبل استقلاله قطار الصعيد "أسوان القاهرة"، وبحوزته كمية من أقراص التامول قبل ترويجها على عملائه.

 

تلقى اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث النقل والمواصلات بسكك حديد نجع حمادى، برئاسة الرائد محمود الهوارى والنقيب عبد القادر محمد، من ضبط صالح ت 22 سنة عامل مقيم مركز فرشوط، وذلك بعد العثور بحوزته على كمية من أقراص التامول المخدر بلغت 980 قرص أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد نجع حمادى لاستقلاله قطار الصعيد أسوان القاهرة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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