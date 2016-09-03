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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

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تفقد محافظ الأقصر محمد بدر مشروعات تطوير وإنشاء المدارس التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمة والتربية والتعليم وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد حيث تشهد الأقصر عملية تطوير وإنشاء لـ54 مدرسة على مستوى المحافظة.

و تتضمن خطة العمل إنشاء 21 مدرسة تقوم بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمة ضمن الخطة المالية لعام 2015/2016 قد تم الانتهاء من نسبة 100 % لـ 5 مدارس هي مدرسة الضبعية الإعدادية بنات ومدرسة الدويكات الابتدائية (إحلال وتجديد) ومدرسة الشغب الزراعية بإسنا ومدرسة الملاحة التي يتم بها أعمال تعلية.

وبالنسبة للمدارس لتى يتم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة لها ضمن خطة التربية والتعليم فهناك 5 مدارس في خطة العام المالى 2015/2016 تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 90% وهى مدرسة بن الجراح الإبتدائية المشتركة بأرمنت ومدرسة خالد بن الوليد ومدرسة التربية الفكرية بالأقصر ومدرسة وحدة العشى الإبتدائبة المشتركة بالزينية ومدرسة نجع الوحدة الإعدادية ومدرسة الجبلين للتعليم الاساسى بإسنا هذا بالإضافة على بدء العمل في أعمال التطوير والصيانة ل9ـ مدارس في خطة العام المالى 2016/2017 و9 مدارس إنشاء جديد و7 مدارس في الخطة الإضافيةهذا وقد تم الإنتهاء من أعمال صيانة وترميم 11 مدرسة بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

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