القبض على جواهرجى بحوزته 11 ألف دولار بقصد التربح فى المنيا‎

ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بأمن المنيا، القبض على جواهرجى بحوزته كمية كبير من العملة الدولارية بقصد التربح، وتم التحفظ على المبالغ المضبوطة.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث الأموال العامة ، يفيد بضبط كلا من «ضياء م ن» 32 سنة، صاحب محل مصوغات و «أبانوب س م» 21 سنة، عامل بذات المحل والمقيمان، بندر المنيا ، بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وقد قام كًلا منهم بممارسة تلك الأعمال فى دائرة القسم والمناطق المجاورة و مزاولة نشاطها الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما «11,100 دولار أمريكى» وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات أعترف المتهمين بما نسُب إليهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة للتحقيق.