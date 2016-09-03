تركيا تمنع زوجة الصحفي المعارض جان دوندار من السفر

مُنعت زوجة رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” أبرز صحف المعارضة التركية، جان دوندار المُهدد بالسجن بسبب مقال أغضب الرئيس رجب طيب أردوغان، من مغادرة البلاد إلى المانيا للالتحاق بزوجها الموجود في الخارج.

وأعلنت النبأ وكالة الأنباء التركية الرسمية، وأكده دوندار لاحقاً في تغريدة على تويتر.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من إرغام جان دوندار على التخلي عن رئاسة تحرير “جمهورييت”، أُبلغت زوجته ديليك دوندار في مطار اسطنبول بمنعها من السفر إلى برلين، وبمصادرة جواز سفرها. وكان جوازها ألغي الشهر الماضي، وفق صحيفة جمهورييت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جان دوندار في تغريدته:”أخذوا زوجتي رهينةً. هذه شريعة الغاب. ولكن سدى. لا أنا ولا زوجتي التي صدت بجسدها السلاح، سيرعبنا هذا”.

وكانت زوجته رمت بنفسها على رجل كان يحاول قتله لدى خروجه من المحكمة في مايو(أيار) الماضي.

وحكم على دوندار في مايو بالسجن خمس سنوات و10 اشهر لـ”كشف أسرار الدولة” في مقال نشره قبل سنة، عن شحنات أسلحة اعترضت على الحدود مع سوريا.

وكان الرئيس أردوغان الذي اغضبه المقال هدد الصحافي بأنه “سيدفع غالياً” ثمن فعلته.

وأُفرج عن الصحافي في انتظار قرار محكمة الاستئناف، وهو الآن على الأرجح في ألمانيا.

وأعلن الشهر الماضي أنه لا ينوي العودة للمثول أمام المحكمة في هذه الظروف.

وقال في مقالة نشرتها “جمهورييت” بعنوان “حان الوقت الوداع” إن “الثقة في هذا القضاء تعني وضع رأسك على المقصلة، لذلك قررت ألا أعود لأسلم نفسي لهذا القضاء، ما لم تُرفع حالة الطوارئ”.