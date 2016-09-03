فيراتي: لا أستبعد العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا إنه لا يستبعد عودته مرة أخرى للدوري الإيطالي، موضحا أنه لم ينفي رجوعه لإيطاليا مرة أخرى.

وكان جيامبييرو فينتورا مدرب منتخب إيطاليا قد قالل في وقت سابق إن فيراتي لا يشعر بالسعادة مع فريقه سان جيرمان.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" للدولي الإيطالي "أنا سعيد لعودتي بنسبة 100%، آمل أن أسهم فور عودتي في الحصول على نتيجة جيدة".

وأضاف "إنها مباراة مهمة للغاية، أخر مواجهة لعبتها بدوري أبطال أوروبا كانت منذ 6 أشهر، تدربت كثيرا بعد فترة التوقف، لكنني أيضا بحاجة للعب".

وتابع "تحدثت مع فينتورا حول دوري، إنه يريد أن يسهل علي الأمور لإيجاد أفضل مركز لي، أنا تحت أمره".

واستطرد "أحب طريقة لعب فينتورا وفكرته عن كرة القدم، بإمكاننا رؤية لمسته فقط بعد أيام من العمل سويا، آمل أن نبدأ في دائرة الفوز".

وأكمل "لم أقل أبدا أنني لن أعود إلى إيطاليا، الدوري الإيطالي بطولة جميلة، لا أستبعد العودة إليه يوما ما".

وكان فيراتي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2021.