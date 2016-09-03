ضبط عصائر فاسدة وحشرات داخل هايبر شهير ببني سويف

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف اليوم السبت، حملة مكبرة علي المحال التجارية ببندر بني سويف أشرف عليها الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة وقادها عدد من فريق الإدارة .

وأسفرت عن ضبط هايبر شهير ببندر المحافظة وبداخلة 171 علبة عصير مختلفة الانواع فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي بالإضافة إلي وجود بعض صفائح الجبن منتهية الصلاحية ، كما لاحظت الحملة وجود حشرات وأتربة داخل مخزن الهايبر .

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات .