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دي روسي يغيب عن مواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم

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دي روسي يغيب عن مواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم دي روسي يغيب عن مواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم

دي روسي – أرشيفية

أعلن الاتحاد الإيطالي، اليوم السبت، أن لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي سيغيب عن صفوف في مباراته الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، أمام اسرائيل والمقرر لها يوم الإثنين.

وتأكد غياب المخضرم دي روسي، لعدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها أمس الخميس، خلال المباراة الودية التي انتهت بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي 1 / 3.

واضطر لاعب خط وسط روما (33 عاما) للخروج من أرض الملعب مبكرا في الشوط الثاني إثر إصابته في الساق اليمنى.

وافتقد الاتزوري ، الذي خسر اول أمس، أولى مبارياته تحت قيادة جيامبييرو فينتورا، جهود ليوناردو بونوتشي أيضا.

وكان بونوتشي لاعب يوفنتوس قد غاب عن مباراة فريقه في الدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع أيضا، للبقاء بجانب ابنه الذي يعاني من وعكة صحية.

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