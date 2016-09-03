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مسلحون نيجيريون يختطفون 14 من عمال النفط المحليين وسائقهم

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مسلحون نيجيريون يختطفون 14 من عمال النفط المحليين وسائقهم مسلحون نيجيريون يختطفون 14 من عمال النفط المحليين وسائقهم

شرطة نيجيريا – أرشيفية

قالت الشرطة النيجيرية يوم السبت إن مسلحين في منطقة دلتا النيجر المضطربة بجنوب البلاد اختطفوا 14 من عمال النفط المحليين وسائقهم.

وشهدت تلك المنطقة سلسلة من هجمات المتشددين على منشآت الطاقة منذ بداية العام.

وعمليات الاختطاف سعيا لطلب فدية مشكلة شائعة في بعض مناطق نيجيريا. وشهدت منطقة الدلتا -وهي مركز لشركات طاقة- زيادة في معدل الجريمة منذ بداية هجمات لمتشددين يطالبون بإنفاق المزيد من ثروات النفط على المنطقة المعدمة.

و بحسب رويترز قالت الشرطة إن الاختطاف وقع على طريق يربط بين مدينتي أوموكو وإيليلي على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة لدى توجه موظفين بشركة نيست أويل النيجيرية للطاقة إلى عملهم.

وقال ننامدي أوموني من شرطة ولاية ريفرز “عثرنا على الحافلة التي كانت تقلهم قبل الواقعة. الشرطة تمشط حاليا الأدغال المحيطة بالمنطقة في محاولة للعثور على الضحايا وتحريرهم.”

وأضاف “لا أظن أن أجانب كانوا بين من اختطفوا. لم يتصل الخاطفون بأي جهة ولم نعتقل أحدا بعد.”

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم نيست أويل.

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