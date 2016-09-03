أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط كميات من الدواجن الفاسدة بمخزن بالغردقة‎

Google+ Print
ضبط كميات من الدواجن الفاسدة بمخزن بالغردقة‎ ضبط كميات من الدواجن الفاسدة بمخزن بالغردقة‎

دواجن فاسدة_أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، اليوم السبت، من ضبط كمية كبيرة من الدواجن الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمخزن ثلاجة بمنطقة النجدة بالغردقة.

وكان اللواء محمد الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد هندي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن حملة بقيادة العقيد شريف عبد المجيد، مدير مباحث ومعاونه الرائد عصام شحاته، بالاشتراك مع الدكتور محمود إبراهيم مديرية الطب البيطرى، من ضبط 76 كيلو دواجن محلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبعضها متعفن داخل إحدى الثلاجات بالغردقة وتم التحفظ على المضبوطات، وتم ضبط “أحمد. س. ع ” المسئول عن المخزن، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات