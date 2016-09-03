ضبط كميات من الدواجن الفاسدة بمخزن بالغردقة‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، اليوم السبت، من ضبط كمية كبيرة من الدواجن الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمخزن ثلاجة بمنطقة النجدة بالغردقة.

وكان اللواء محمد الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد هندي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن حملة بقيادة العقيد شريف عبد المجيد، مدير مباحث التموين ومعاونه الرائد عصام شحاته، بالاشتراك مع الدكتور محمود إبراهيم مديرية الطب البيطرى، من ضبط 76 كيلو دواجن محلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبعضها متعفن داخل إحدى الثلاجات بالغردقة وتم التحفظ على المضبوطات، وتم ضبط “أحمد. س. ع ” المسئول عن المخزن، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.