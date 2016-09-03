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شركة أوتوبيس الصعيد للنقل والسياحة بالوادى الجديد ينهى ترخيص السيارات الجديدة

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شركة أوتوبيس الصعيد للنقل والسياحة بالوادى الجديد ينهى ترخيص السيارات الجديدة شركة أوتوبيس الصعيد للنقل والسياحة بالوادى الجديد ينهى ترخيص السيارات الجديدة

أرشيفية

انهى  فرع شركة أوتوبيس الصعيد للنقل والسياحة بالوادى الجديد ترخيص السيارات الجديدة التى وصلت الفرع الاسبوع الماضى.

صرح صبحى سيد يوسف مسئول فرع الداخلة بالوادى الجديد وقال  أن السيارات ستبدأ العمل رسميا على خط القاهرة بعد إنهاء التراخيص .واضاف أن السيارات جاءت فى الوقت المناسب ، حيث موسم العيد التى تزداد فيه حركة السفر ،مما يتطلب مواعيد إضافية .

ووجه صبحى سيد الشكر للمهندس حسن حلمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوتوبيس الصعيد للنقل والسياحة ، على دعمه للفرع .

وناشد السائقين بالاهتمام بالسيارات الجديدة وصيانتها أولا بأول حتى يمكن المحافظة عليها وتقديم خدمة مميزة للركاب

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