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ضبط 39 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 60 مليون جنيه بالغردقة‎

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ضبط 39 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 60 مليون جنيه بالغردقة‎ ضبط 39 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 60 مليون جنيه بالغردقة‎

علب سجائر تم ضبطها_أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالغردقة، اليوم السبت، 39 حالة تهرب ضريبي وجمركى من منشأت سياحية وتجارية وملاهى ليلية بقيمة بلغت 60 مليون جنيها،

وجاء ذلك خلال حملة تفتيش مكبرة بمدينة الغردقة لضبط حالات التهرب الجمركى، حيث تلقى اللواء يسرى خليقة، مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضرائب والرسوم، إخطارًا من اللواء جرير مصطفى، وكيل الإدارة، بتمكن حملة قادها العميد محمد عيسى، مدير مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر، من ضبط 9 حالات تهرب ضريبى لمنشآت سياحية وتجارية بقيمة 60 مليون جنيه.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات تهرب جمركى مختلفة من سجائر وملابس بقيمة 270 ألف جنيه تم التصالح فيها، وكذلك ضبط 25 حالة تهرب ضرييى للملاهي الليلة المختلفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتصالح فى عدد من الحالات المضبوطة وجار تقنين وضع الآخرين.

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