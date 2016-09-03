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وزارة التربية الكويتية تتعاقد مع 414 معلما من مصر والأردن وتونس

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وزارة التربية الكويتية تتعاقد مع 414 معلما من مصر والأردن وتونس وزارة التربية الكويتية تتعاقد مع 414 معلما من مصر والأردن وتونس

>أ ش أ

قال وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور بدر العيسى إن الوزارة تعاقدت مع 414 من المعلمين والمعلمات الجدد داخل الكويت وخارجها، لسد الاحتياجات اللازمة.

 

وأوضح العيسى، فى تصريحات اليوم السبت، أن المعلمين الوافدين الذين تعاقدت معهم الوزارة، من ، والأردن، وتونس، سيصلون إلى الكويت الشهر الحالى قبل بداية العام الدراسى.

 

وأعلن الوزير افتتاح 20 مدرسة جديدة للعام الدراسى المقبل، مؤكدا أن التعليم قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود ومواكبة المستجدات.

 

وأوضح "العيسى" أن عالم المعرفة لا يتوقف عند مرحلة أو زمن معين، بل يتطور فى لحظات سريعة، تتطلب اللحاق بالركب العالمى، عبر تعاون البيت والمدرسة، وتفهم المجتمع لتلك الطفرات التعليمية والتطورات التكنولوجية، مؤكدا أهمية استثمار عامل الوقت والسعى إلى خلق أجواء تربوية مناسبة قبل بداية العام الدراسى المقبل.

 

 


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