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ضبط عاطلين بحوزتهما 15 قطعة حشيش بمرسى علم

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ضبط عاطلين بحوزتهما 15 قطعة حشيش بمرسى علم ضبط عاطلين بحوزتهما 15 قطعة حشيش بمرسى علم

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان قد تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد رامى الجندى، رئيس مباحث مرسى علم، يفيد تمكن النقيب إسلام ياسين، معاون مباحث القسم، من ضبط المدعو "أيمن. م" مقيم القصير 22 سنة، وأحمد. ع 24 سنة مقيم القصير، وبحوزتهما 15 قطعة حشيش كبيرة الحجم بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا أمام النيابة العامة بحيازتهما للمواد بقصد الاتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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