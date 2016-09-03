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خبر في الجول – اتصالات مكثفة من الزمالك لحسم استضافة برج العرب لمواجهة الوداد

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خبر في الجول – اتصالات مكثفة من الزمالك لحسم استضافة برج العرب لمواجهة الوداد خبر في الجول – اتصالات مكثفة من الزمالك لحسم استضافة برج العرب لمواجهة الوداد

الزمالك أمامه 48 ساعة فقط للحصول على موافقة رسمية لاستضافة ملعب برج العرب لمباراته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويحاول الزمالك أن يصل لحل مع الأمانة العامة للقوات المسلحة بخصوص استضافة ملعب برج العرب للقاء، في ظل طلب الأمانة العامة أن يدفع الزمالك 500 ألف جنيه كتأمين حال حدوث أي تلفيات، مع 150 ألف كإيجار للملعب.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس الزمالك عرض أن يدفع إيجار الملعب فقط مع تكفله بدفع أي تلفيات تحدث خلال المباراة التي تقام يوم 16 سبتمبر.

وفي الوقت الحالي يجري الزمالك اتصالات مكثفة للحصول على الموافقة الرسمية وإرسالها للكاف.

وإن لم يرسل الزمالك الموافقة الرسمية للكاف خلال 48 ساعة، سيكون مضطرا لخوض المواجهة على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

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