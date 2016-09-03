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عبدالله الشاهين يلتقي رئيس صندوق تحيا مصر لبحث جذب استثمارات جديدة

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عبدالله الشاهين يلتقي رئيس صندوق تحيا مصر لبحث جذب استثمارات جديدة عبدالله الشاهين يلتقي رئيس صندوق تحيا مصر لبحث جذب استثمارات جديدة

جانب من اللقاء

التقى المستشمر الكويتي عبدالله الشاهين رئيس مجلس إدارة شركة إف إى بى كابيتال، وأول سفير عربي لصندوق تحيا ، مع محمد عشماوي رئيس الصندوق لمناقشة بعض الجوانب المستهدفة لتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتوسيع علاقات صندوق تحيا مصر في جميع أنحاء العالم والعمل على زيادة مشاركة ومساهمة داعمي الصندوق.

وكشف “الشاهين” أن خلال الأسابيع المقبلة ستكون هناك تحركات ملموسة إقليميًا ودوليًا لصالح صندوق تحيا مصر فقد أنجز فريق العمل الذي يدير العديد من الملفات التي تستهدف جذب استثمارات جديدة ونقل خبرات وتجارب خارجية ناجحة لتحقيق أعلى معدل استفادة للاقتصاد المصري.

وتابع أن صندوق تحيا مصر لن يكون صندوقًا يبحث عن المساعدات والمعونات، بل سيكون صندوقًا للاستثمار والتنمية وفقًا للمفهوم الصحيح لهذا المعنى، ولا نتجاهل العلم بالتحديات التي يواجها الاقتصاد المصري بعد الظروف العصيبة التي مر بها وإنما ندرس ونبحث بكل الأساليب العلمية من أجل تجاوز كل تحديات ونحقق الهدف الأول والأخير أمامنا وهو النهوض بالاقتصاد المصري خاصة وأن الامكانيات والموارد متوافرة وبقوة على أرض مصر.

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