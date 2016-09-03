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تصدير 21 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

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تصدير 21 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند تصدير 21 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

ميناء سفاجا‎ – أرشيفية

شهد ميناء سفاجا البحري اليوم السبت، تصدير شحنة من الفوسفات إلى الهند بلغت 21 ألف طن على متن سفينة البضائع «جوهررشا».

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح اليوم، إن ميناء سفاجا شهد تداول 214 شاحنة بضائع على الخط الملاحي بين سفاجا وميناء ضبا السعودي على متن العبارات “الحرية” و”نما اكسبريس” و”بوسيدون”، مشيرًا إلى أن الميناء استقبل اليوم سفينة الركاب “أمانة” وعلى متنها 1319 راكبًا قادمة من ميناء ضبا السعودي.

وأضاف ملاك أن ميناء نويبع البحري استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 397 راكبا، و41 تريلا، وسيارتين، و40 برادا، على متن رحلتين للعبارات،حيث وصل للميناء 353 راكبا و22 برادا وسيارتين و17 تريلا، وغادر الميناء 44 راكبا و18 برادا و24 تريلا.

أ ش أ

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