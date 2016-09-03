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شركة هندية تعتزم ضخ 300 مليون جنيه استثمارات في مجال الكيماويات

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شركة هندية تعتزم ضخ 300 مليون جنيه استثمارات في مجال الكيماويات شركة هندية تعتزم ضخ 300 مليون جنيه استثمارات في مجال الكيماويات

طارق قابيل وزير الصناعة – أرشيفية

واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءاته مع كبرى الشركات الهندية المستثمرة في ، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح للعاصمة نيودلهي.

وشملت لقاءات الوزير 3 لقاءات الأول مع أجاريوال رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال الراتنجات والكيماويات الصناعية، ومقرها مدينة المنصورة، حيث تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى السوقين الأوروبي والأفريقي.

ولفت الوزير إلى أن الشركة عبرت عن رغبتها في ضخ 300 مليون جنيه استثمارات جديدة في مجال الكيماويات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن قابيل التقى يوسف علي رئيس مجموعة شركات “لولو” الهندية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع في مصر من خلال إنشاء فرعين جديدين والوصول بعدد العمالة المباشرة إلى 3500 عامل، فضلا عن زيادة معدلات تصدير الشركة من مصر إلى فروع الشركة بالمنطقة والتي تصل إلى 140 فرعا حيث بلغ إجمالي صادرات الشركة في عام 2016 حوالي 200 مليون جنيه مصري.

وأضاف البيان أن قابيل بحث مع مسئولي شركة متخصصة في مجال أسود الكربون ومقرها الإسكندرية خطط الشركة لزيادة معدلات التصدير حيث تصل قيمة تصدير الشركة إلى حوالي 200 مليون دولار سنويا جميعها موجهة للسوق الأوروبي، فضلًا عن استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركة في السوق المصري، وقد وعد الوزير بتذليل كافة العقبات أمام الشركة .

وحضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري منجي بدر رئيس المكتب التجاري المصري بنيودلهي.

أ ش أ

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