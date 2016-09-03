“كمال” و”الحصري” و”رضوان” و”الحسيني” و”خيري” ضيوف «صاحبة السعادة» على CBC

بعد فترة غياب كبيرة تعود الفنانة إسعاد يونس لاستئناف برنامجها «صاحبة السعادة»، حيث تبدأ قناة«CBC»عرض حلقات جديدة من البرنامج بداية من يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث تقدم حلقتين بعنوان «ألعابنا الحلوة» يحل خلالها مجموعة من الإعلاميين كضيوف على البرنامج، حيث يتحدثون عن طفولتهم.

وتشمل الفقرات استضافة الإعلامي أسامة كمال الذي يتحدث عن طفولته والألعاب التي كان يفضلها وعلاقته بعائلته، كما يكشف سر تحوله من لعب كرة السلة فى نادي الإتحاد السكندري إلى الإعلام.

وفي فقرة أخرى يتحدث الإعلامي يوسف الحسيني عن “شقاوته” خلال طفولته والتي تسببت فى مشاكل لعائلته، وسر تفضيله للعبة الشطرنج، كما يكشف سر المباراة التي لعبها أمام بطل العالم فى هذه اللعبة، وكذلك حبه للعبة الكوتشينة.

وتشمل الحلقتين ظهور الإعلامي رامي رضوان الذي كان يتميز بالـ”شقاوة” في طفولته هو الآخر، كما يتحدث عن حبه للعبة كرة القدم ولعبة السلم والثعبان.

وفى فقرة أخرى يطل الإعلامي إبراهيم عيسى الذي يتحدث عن عائلته وتأثير والده فى حياته خاصة فى مرحلة الطفولة، ويتحدث عن اشقائه وخاصة شقيقه شادي الذي يعمل معه دائمًا ويكشف عن حبه للعبة بنك الحظ وحبه للقراءة ومشاهدة الأفلام.

كذلك تطل الإعلامية إيمان الحصري وتتحدث عن طفولتها وتكشف سر طرد المدرسين لها، وفشلها فى لعب عدد من الألعاب الرياضية، كما تكشف عن حبها للعرائس وتتحدث عن ابنتها وكيف تتعامل معها.

واخيرًا يطل الإعلامي خيري رمضان الذي يتحدث عن نشاته وسط 7 أشقاء أخرين، ويكشف عن سر حبه لألعاب كرة القدم و”البينج بونج” والبندقية الرش، وكيف تحول من لعب كرة القدم للإعلام، وكذلك تغير حياته بعد رسوبه في الثانوية.

وسيلعب كل إعلامي لعبته المفضلة مع إسعاد يونس في ستديو البرنامج، وتذاع الحلقتين على قناة CBC يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.