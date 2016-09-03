ليفربول يضم ساخو لقائمته بالدوري الإنجليزي

ضم يورجن كلوب مدرب ليفربول مدافعه مامادو ساخو لقائمة فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد قالت في وقت سابق إن يورجن كلوب مدرب الفريق قد نصح اللاعب بالرحيل على سبيل الإعارة عن الفريق من أجل ليفربول ومسيرته الدولية.

لكن اللاعب لم يخرج ورفض الرحيل إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة لينضم لقائمة الـ25 لاعبا بالدوري الإنجليزي.

وكذلك ضم كلوب مجبرا تياجو إيلوري المدافع البرتغالي بعدما فشل الحمر في إيجاد فريق يشتريه حسبما ودر بشبكة "سكاي سبورتس".

ولم يشارك إيلوري مع ليفربول سوى في 3 مباريات بكأس الرابطة منذ انضمامه لليفربول قادما من سبورتنج لشبونة منذ 3 مواسم، وأعير لغرناطة وبوردو وأستون فيلا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس – سيمون مينيوليه – أليكساندر مانينجر

الدفاع: ناثانيال كلاين – تايجو إيلوري – راجنار كلافان – ديان لوفرين – جويل ماتيب – ألبرتو مورينو – مامادو ساخو – كيفن ستيوارت

الوسط: إيمري جان – فيليب كوتينيو – جوردان هيندرسون – آدم لالانا – ساديو ماني – جيمس ميلنر – لوكاس ليفا – جورجينيو فاينالدوم

الهجوم: روبرتو فيرمينو – داني إنجز – دانييل ستوريدج

اللاعبون حتى سن 21 عاما ليسوا بحاجة لتسجيلهم ضمن القائمة.