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إصابة ' غير مطمئنة ' تبعد مخيتاريان عن دربي مانشستر

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إصابة ' غير مطمئنة ' تبعد مخيتاريان عن دربي مانشستر إصابة ' غير مطمئنة ' تبعد مخيتاريان عن دربي مانشستر

أصدر الاتحاد الأرميني لكرة القدم بيانا يؤكد من خلاله إصابة هنريك مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد لمدة تقترب من الـ10 أيام، مشيرا إلى أن فحوصات اللاعب غير مطمئنة.

وكان صاحب الـ27 عاما أصيب في مباراة أرمينيا والتشيك والتي خسرها منتخب بلاده بنتيجة 3-0.

وجاء في البيان "مخيتاريان اجتاز الفحص الطبي في إحدى العيادات بالتشيك، لكن لسوء الحظ غير مطمئنة بالمرة".

وأضاف "عادة تلك الإصابة ستأخذ من أسبوع إلى 10 أيام للتعافي، مما يعني أنه لن يشارك ضد الدانمارك يوم 4 سبتبمر".

وفيما بعد كتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيعود إلى مانشستر لتلقي العلاج.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي يوم السبت ضمن رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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