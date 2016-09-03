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لويز ينفي شائعة: ' أهدرت عامين في الدوري الفرنسي '

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لويز ينفي شائعة: ' أهدرت عامين في الدوري الفرنسي ' لويز ينفي شائعة: ' أهدرت عامين في الدوري الفرنسي '

نفى ديفيد لويز لاعب تشيلسي ما تردد حول تصريحات نسبت له بخصوص التقليل من شأن الدوري الفرنسي، موضحا أنها مجرد شائعات غير صحيحة وغير محترمة.

وكانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منسوبة لصحيفة "صن" الإنجليزية، لكنها ليست تابعة لها، نسبت للويز تصريحات يقول فيها :"أضعت عامين في الدوري الفرنسي، مثل لعبة (فيفا) في مستوى المبتدئين".

وكتب لويز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"أعزائي المشجعين، احترسوا هناك منشور بتاريخ 30 أغسطس من حساب تويتر وصفحات فيس بوك، وتحتوي على عبارات ليست صحيحة بالمرة".

وأضاف "بعضها يحتوي على اهانات وكلمات غير محترمة تجاه الدوري الفرنسي، لم أتحدث أبدا مع تلك الحسابات ولم أقم بأي مقابلات قلت خلالها ذلك".

وأتم "لدي احترام كبير لاتحاد كرة القدم الفرنسي والفرق الفرنسية واللاعبين والمشجعين، لست ضد حرية الحديث، وأعرف قيمة النشر العادل، لكن احترسوا من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي وما تفعله تلك الحسابات".

وانضم لويز إلى تشيلسي قادما من باريس سان جيرمان في أخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

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