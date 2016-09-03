علي فتحي يستعين بطبيب طلائع الجيش للحاق بمواجهة الوداد

وافق الجهاز الفني للزمالك على خوض علي فتحي ظهير أيسر الفريق لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد شيحة طبيب فريق طلائع الجيش.

وانتقل فتحي للزمالك من المقاولون العرب بعد أن قضى الموسم الأخير معارا من ذئاب الجبل للإنتاج الحربي.

وتغيب فتحي عن معسكر الفريق بسبب التزامه بالبرنامج العلاجي، كما خاض تدريبات تأهيلية على هامش معسكر فريق طلائع الجيش.

ويعاني الزمالك حاليا من عدم وجود طبيب بسبب وجود طبيب الفريق الجديد أيمن زين في كأس العالم لكرة الصالات بالصين.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز فتحي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري كونه الظهير الأيسر الوحيد في القائمة الإفريقية بعد رحيل كل من حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة.