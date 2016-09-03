«إن الله معنا».. برنامج ديني على راديو «شعبي إف إم»

كتبت – إنجي لطفي

قال خالد فتوح، رئيس محطة «شعبي إف إم»، ، إن المحطة ستذيع برنامج ديني أسبوعي بعنوان «إن الله معنا» من تقديم الشيخ أحمد تركي مدير عام مراكز تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف.

وأضاف فتوح في تصريح خاص لوكالة «ONA» أن البرنامج يتناول قضايا الأخلاق والسلوك لدى المسلمين وعرض الحلول من خلال القرآن والسنة وقصص الصالحين، كما يستعرض البرنامج نماذج ناجحة ورائدة في الأخلاق في عصرنا، والتركيز علي السنة العملية ، كيف كان رسول الله يعمل مع المشكلات ومع الخصوم ومع الابتلاء.

وتابع فتوح قائلًا “البرنامج يعرض بعض الأسئلة التي تخص الموضوع وتلقي اتصالات حولها، والتركيز علي جماليات اللغة المصرية السهلة البسيطة، مع الأخذ في الاعتبار العمق في المعاني، والحكمة وتلخيص الأفكار في جمل مفيدة لكي يمكن ترديدها من المستمع بعد الحلقة، مثال “اللي ربنا معاه مين ضده ؟!!! وهذا في إطار معالجة الخوف علي النفس والأولاد !!”.