طرح 40 رأس لحوم سودانية مبرده بسعر 60 جنيها للكيلو يوميا بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن بدء طرح 40 رأس لحوم سودانية مبرده بسعر 60 جنيها للكجم في الشركة المصرية لتجارة الجملة وذلك يوميا حتى عيدالاضحي المبارك بهدف توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين ومحاربة جشع التجار .

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين انه تم طرح لحوم سودانية ضاني بالشركة المصرية لتجارة الجملة حتى عيد الاضحي المبارك وتصل أسعار اللحوم الضأني المجمد 43 للريش،كتف48، فخده 52 ،الفريش المبرد 55 جنيه ، كما تم طرح لحوم برازيلي مجمدة بسعر 40 جنيه للكيلو.

أكد اللواء طارق نصر محافظ المنيا إن توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة تأتي على رأس أولويات الحكومة مع التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع خاصة في المناطق الأكثر احتياجا ووجه الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.