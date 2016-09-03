أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن مطروح يحبط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
أمن مطروح يحبط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم أمن مطروح يحبط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، اليوم السبت، إخطاراً بضبط 36  متهما وهم، من القاهرة شخص واحد و 4 من البحيرة و 7 من كفر الشيخ و 5 من المنيا و 3 من الفيوم و 2 من بنى سويف و 4 من أسيوط و 2 من سوهاج و 3 من مطروح و 1 من أسوان و 1 من الإسماعيلية و 3 من السودان وذلك أثناء محاولتهم  تسلل الحدود إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365