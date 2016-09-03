أمن مطروح يحبط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 36 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، اليوم السبت، إخطاراً بضبط 36 متهما وهم، من القاهرة شخص واحد و 4 من البحيرة و 7 من كفر الشيخ و 5 من المنيا و 3 من الفيوم و 2 من بنى سويف و 4 من أسيوط و 2 من سوهاج و 3 من مطروح و 1 من أسوان و 1 من الإسماعيلية و 3 من السودان وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.