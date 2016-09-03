"صحة المنيا" تعقد اجتماعاً لمناقشة منظومة الألبان وتخصيص 46 مركز توزيع

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم، عقد اجتماع لمناقشة منظومة ألبان الأطفال، وكيفية وضع آلية لضمان وصول الألبان إلى الأطفال بشكل آمن ودورى.



> ومن المقرر أن يحضر الاجتماع المنعقد بديوان مديرية الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور خالد علوانى، مدير التفتيش الصيدلى، بالإدارة الصحية بمركز مغاغة بحضور مسئولين من وزارة الصحة.



> وقال مسئول بصحة المنيا أنه تم تخصيص 46 مركز توزيع على مستوى مدن وقرى المحافظة منها 10 بمركز المنيا، و4 بمركز مغاغة، و3 بالعدوة، و5 ببنى مزار، و3 بمركز مطاى، و6 بسمالوط، و4 بأبو قرقاص، و9 بملوى، و2 بدير مواس.