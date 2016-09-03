12 معلومة يجب أن يعرفها طفلك عن خروف العيد

في ظل مشاهد القتل والدم التي تحيط بنا، أصبح الخوف على أطفالنا كبيراً، لأنهم في مرحلة التقليد، وربما مارسوا أعمالاً تؤدي لنتائج وخيمة لأن خروف العيد يرتبط في أذهانهم بالذبح والدم.......

فماذا عليك أن تقولي لطفلك عن خروف العيد؟

"سيدتي نت" التقت باختصاصية التربية هدى المعمار، والتي أشارت إلى ضرورة إتباع الأمهات للخطوات التالية بخصوص الأضحية والذبح والدم والخراف وما شابه ذلك من طقوس عيد الأضحى المبارك:

1. عليك الحديث مع طفلك قبل عيد الأضحى بأيام أن هناك طقوساً لكل عيد ومناسبة مثل عيد الفطر الذي مضى قبل فترة قصيرة وكان الكعك من أهم طقوسه.

2. هنا تضعين في اعتبارك أن يعرف أن خروف العيد هو من طقوس عيد الأضحى المبارك.

3. أن يعرف أن الذبح ليس معناه القتل وإراقة الدم والعدوانية لأننا نذبح الخراف امتثالاً لأمر الله تعالى.

4. أن تخبري طفلك بقصة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل بهدوء وصوت عذب ومؤثر.

5. أن يستنتج بنفسه أنه لولا الخروف الذي أنزله الله لكان على كل أب أن يذبح أحد أولاده اقتداء بسيدنا إبراهيم.

6. أن روح الإنسان غالية ولذلك فقد أنقذ الله البشرية بكبش من السماء

7. وأن علينا أن نشكر الله على نعمه ونختار أفضل الأضاحي وأحسنها تقرباً وشكراً لله.

8. الفقراء لا يأكلون اللحوم طول العام فلذلك تعتبر الأضاحي والخراف من الهدايا التي تصلهم يوم العيد.

9. لا تجعليهم يشاهدوا منظر الذبح ورؤية الدم، ولكن دعيهم يلعبون مع الخروف.

10. بسطي الأمر لهم وبأن الخروف مثل الدجاج الذي يذبح ويؤكل.

11. علميهم ونبهيهم إلى أن السكين آلة ضارة ونافعة ويجب ألا تلمسها لكي لا نؤذي أنفسنا.

12. أبعديهم عن مناظر الدم لأن الطفل يهوى التقليد وربما حين يرى فرحتنا بذبح الخروف تهون عليه نفسه أو يؤذي إخوته.