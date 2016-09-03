ميركل: الأجهزة الأمنية بحاجة إلى المزيد من العاملين

كشفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن أجهزة الأمن في بلادها في حاجة إلى المزيد من رجال الشرطة والعاملين.

وفي ختام الحملة الانتخابية لحزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، قالت ميركل اليوم السبت في مدينة باد دوبيران، إن رجال الشرطة في حاجة أيضاً إلى أساس قانوني للتحرك، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت ميركل أنه “إذا لم يُسْمَح في النهاية لرجال الشرطة بفعل شيء، فإن الكثير منهم لن يساعدوا في شيء، بل سيصابون بالإحباط”.

ووجهت ميركل الشكر إلى لورنتس كافير وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الذي عمل بشكل متكرر من أجل تشديد قوانين الأمن.

يذكر أن كافير هو مرشح حزب ميركل المسيحي الديمقراطي لمنصب رئيس حكومة ولاية ميكلنبورغ فوربومرن التي ستشهد غداً الأحد انتخابات لاختيار برلمان جديد.