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مشادة كلامية بين مستشارة أوباما للأمن القومي ومسؤول صيني

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مشادة كلامية بين مستشارة أوباما للأمن القومي ومسؤول صيني مشادة كلامية بين مستشارة أوباما للأمن القومي ومسؤول صيني

أوباما (أرشيفية)

نشبت مشادة كلامية على مدرج الطائرات بين مسؤول صيني ومستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس السبت، ما دفع جهاز المخابرات للتدخل في جدال غير معتاد.

فبعد قليل من هبوط طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدينة هانغتشو بشرق الصين، لحضور قمة مجموعة العشرين، حاول مسؤول صيني منع رايس من السير نحو موكب السيارات لأنها عبرت منطقة مخصصة لوسائل الإعلام، وتحدث معها بلهجة غاضبة، قبل أن يتدخل أحد ضباط المخابرات، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وردت رايس على المسؤول الصيني، لكن ما قالته لم يكن مسموعاً للصحافيين الذين كانوا يقفون تحت جناح طائرة الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح إن كان المسؤول الصيني الذي لم يُعرف إسمه على الفور، يعلم أن رايس مسؤولة أمريكية بارزة وليست صحافية.

وصرخ ذات المسؤول في وجه مسؤول إعلامي في البيت الأبيض كان يُعطي تعليمات للصحافيين الأجانب عن مكان وقوفهم وقت تسجيلهم لحظة هبوط أوباما من الطائرة.

وقال المسؤول الصيني بالإنجليزية بغضب: “هذه بلادنا وهذا مطارنا”.

وأصر المسؤول الأمريكي على السماح للصحافيين بالوقوف خلف خط أحمر، وتمكنوا من تسجيل الفعاليات ولحظة وصول أوباما بلا عائق.

وقمة مجموعة العشرين هي أهم حدث تستضيفه الصين هذا العام وتجئ في وقت تسعى فيه لترسيخ موقفها على الساحة العالمية وتجنب أي حزازات بشأن قائمة طويلة من مسببات التوتر مع واشنطن.

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