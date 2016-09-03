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بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال تجميل طريق معبد دندرة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، استكمال مبادرة “حلوة يا بلدي”، التي تستمر لمدة 21 يومًا بقرية دندرة وحي سيدي عمر بمدينة قنا بمشاركة القوات المسلحة ومديريات ( الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي – الري ) ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وجامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وجمعية تنمية المجتمع بدندرة .

ووجه محافظ قنا، بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التشجير والتجميل وتركيب ودهان بلدورات الرصيف ووضع الأعلام بالطريق المؤدى لمعبد دندرة، حيث تم الانتهاء من رفع مخلفات الترع والقمامة وتقليم الأشجار بالطريق البالغ طوله حوالي 4 كيلو متر .

وأكد المحافظ علي أنه تم إختيار قرية “دندرة”، نظرًا للقيمة الأثرية والتاريخية للمعبد ودعمًا لتنشيط حركة السياحة .

وأعطى “الهجان”، تعليماته بتذليل كافة العقبات وتقديم كل الإمكانيات المتاحة من المعدات وعمال النظافة لإنجاح المبادرة مؤكدًا علي حرص محافظة قنا علي تكرار المبادرة بقري ومدن المحافظة للنهوض بالوجه الجمالي والحضاري .

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